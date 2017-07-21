مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالفيوم

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قُتل مسلحان في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالفيوم، اليوم الجمعة، وفر الثالث هاربًا.

وردت معلومات إلى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بختباء مسلحين داخل منزل مهجور بطريق مصر الفيوم الصحراوي بقرية فانوس بمركز طامية.

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وتوجهت مأمورية ضمت ضباط البحث الجنائي ومجموعات قتالية، لكن العناصر المسلحة بادرت بإطلاق النار صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الرصاص، مما أسفر عن مقتل محمد سعيد عبد الباسط 30 عامًا، مقيم بمركز الصف الجيزة، وأحمد إيهاب عبد العزيز 20 عامًا، طالب بكلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام، وطبنجة حلوان عيار 9 م، و12 طلقة آلي "فوارغ"، و7 طلقات عيار 9 مم.

ولاذ المتهم الثالث بالهرب إلى المنطقة الصحراوية ومنها إلى الزراعية المتاخمة لمكان الواقعة، حيث تلاحقه قوات الأمن، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.