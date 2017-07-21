ننشر مواقع المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة "3 غرف وصالة" بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ22 محافظة، بنظام التمليك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالي: في محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفي محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفي محافظة السويس، بحي عتاقة، وفي محافظة القليوبية، بالخانكة، وفي محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس، وفي محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود).

وأوضح وزير الإسكان، أن تم طرح وحدات في محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفي محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفي محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادي النطرون، وكفر الدوار، وفي محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطوري)، وفي محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفي محافظة بني سويف، بمركز بني سويف، ومدينة بني سويف الجديدة.

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وتابع مدبولي: "في محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة، وفي محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبداري، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفي محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفي محافظة قنا، بمناطق: أبوتشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادي (الضمرانية – الرحمانية – هو – الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفي محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبو قليعي – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة".

وأضاف وزير الإسكان: "في محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفي محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفي محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفي محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، وسيوة، وفي محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا".