وزير الداخلية لـ«السيسي»: ثورة يوليو نقطة فارقة في تاريخ العالم الحديث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد اللوء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو، ستظل نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجا فريدا للإرادة الشعبية، ووقوف الجيش المصري وخلفه الشعب المصري العظيم في ملحمة فريدة مثلت نقطة تحول في تاريخ العالم.

وقال الوزير خلال البرقية التي أرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لثورة يوليو، أن أبعث لكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يُعيدها المولى عز وجل عليكم أعواما عديدة ومصر فى رفعة وازدهار".

شاهد أيضا

واستكمل الوزير: "إن الاحتفال يأتي تخليدا لذكرى النضال الوطنى، عندما وقف الجيش المصرى مجددا العهد على حماية الوطن، وصون مقدراته، ومن خلفه شعب عظيم فى ملحمة فريدة مثلت نقطة تحول كبرى فى تاريخ العالم الحديث، ومنطلقا لإعلاء قيم الوطنية ومبادئ العدالة الاجتماعية وحق الشعب فى تقرير مصيره".

وبعث اللواء مجدي عبد الغفار، ببرقيات مماثلة إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.