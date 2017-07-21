هل سبق وأن طرد لاعب بعد تدخل عنيف على شقيقه في أرض الملعب؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كابيتال وان" في عام 2016 والذي جمع بين مانشستر سيتي وليفربول، خرج مدافع الريدز كولو توريه بتصريح شهير أكد من خلاله بأنه لن يتواني في اللعب بخشونة إذا تطلب منه الأمر أمام أخيه يايا توريه الذي كان يلعب في صفوف مانشستر ستي.

ولكن هل شهدت ملاعب كرة القدم من قبل طرد لاعب بسبب تدخله العنيف على شقيقه في أرضية الميدان؟ الإجابة ستكون نعم وذلك في الدوري الإكوادوري في شهر ديسمبر من عام 2014، وذلك عندما توج نادي إيمليك بلقب الدوري بالتغلب على برشلونة في مباراة فاصلة.

وتعادل برشلونة في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 1-1، وفي لقاء الدور الثاني تحصل لاعب الفريق أليكس بولانوس على البطاقة الصفراء بعد اشتراكه في إحدى الكرات مع شقيقه ميلير، وبعدها بعشر دقائق فقط تحصل على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على شقيقه للمرة الثانية.

وبعد الطرد نجح ميلير في تسجيل ثنائية في فوز إيمليك بثلاثية نظيفة وتتويجه بالدوري، وعقب المباراة قال أليكس بأن تدخله الأول على شقيقه لم يستحق البطاقة الصفراء حيث اتهم أخيه بالتمثيل، بينما استحق الطرد في الكرة الثانية بسبب توقيته الخاطيء في العرقلة.

شاهد أيضا

وأوضح أليكس أنه في اللعب الثانية ارتفع الأدرنالين بشدة في جسده وحاول فعل كل شيء لتفادي الهزيمة ممهما كلفه الأمر، فمعانقة المجد يستحق التضحيات، وهو ما أسفر عن ذلك الطرد.

وأشار أليكس إلى عدم وجود مسمى للعائلة في أرض الملعب، فكل لاعب يرغب في الفوز فقط، وبعد نهاية المباراة تتواجد الروابط الأسرية من جديد كما حدث معه عندما وقف بجانب شقيقه عقب نهاية تلك المواجهة.