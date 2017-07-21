5 قرارات هامة تنتظر التصديق خلال عمومية «كاف»

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التصديق خلال جمعيته العمومية المقامة اليوم الجمعة، على عدم الجمع بين منصبين قياديين في هياكل الاتحاد، وذلك حسبما أفادت مصادر لشبكة "beIN SPORTS".

كما ستصدق الجمعية العمومية على تعيين نائب ثالث، وتقليص أعضاء اللجان من 20 عضوا إلى 10 أعضاء، كما ستصدق على فتح الباب للترشح لمنصب الأمين العام للاتحاد الإفريقي، علاوة على اعتماد اختبار فحص DNA في بطولات الفئات العمرية الصغرى.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد وافقت أمس الخميس، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، من 16 إلى 24 منتخبًا وإقامتها في يونيو بدلًا من يناير، وذلك بعد خروج مؤتمر الكرة الإفريقية الذي عُقد بالمغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء، بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، ومن بينها زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

ومن شأن هذا التعديل الكبير أن يخدم مصالح ممثلي دول شمال إفريقيا، الذين كانوا يعانون مع النظام السابق المفتوح بين شهري فبراير ونوفمبر، الأمر الذي كان يرهق فرق هذه البلدان، ويحرمها من فترة الراحة الصيفية.

يشار إلى أن خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، قد تقدما أيضًا بطلب تأجيل البطولة إلى يونيو، حيث إن إقامتها في يناير تعطل مباريات الدوري.

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وأكد "كاف" خلال اجتماع لجنته التنفيذية، على إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في كينيا عام 2018، على أن يتم إرسال وفد من الاتحاد الإفريقي للتفتيش على مدى استعداد البلد المضيف.

كما استقر الرأي داخل الاتحاد الإفريقي على تغيير موعد بطولتي الأندية (دوري الأبطال والكونفيدرالية)، لتنطلق البطولتان في أغسطس من كل عام، على أن تنتهي المنافسات في مايو، كما تقرر إقامة بطولة الكرة الشاطئية 2018 في مصر.

وتمت الموافقة على سحب تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، من زامبيا، وفتح باب الترشح أمام بقية الدول لاستضافة البطولة.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تنظيم بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.