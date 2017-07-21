مقتل إرهابيين في مواجهات مع قوات الأمن بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

استهدفت أجهزة الأمن بالفيوم، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عنصرين إرهابيين مختبئين في أحد المنازل بقرية فانوس.

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني، باختباء عناصر إرهابية في أحد المنازل بقرية "فانوس" التابعة لمركز طامية، والملاصقة للمنطقة الصحراوية، واتخاذ المنزل مأوى لهم، يتجمعون داخله ليلًا، ثم ينصرفون نهارًا.

ودفعت أجهزة الأمن بقوات مكافحة الإرهاب المدعومة بعناصر من البحث الجنائي والعمليات الخاصة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأغلقت الطرق المؤدية للمنزل، وعندما شعر الأرهابيون بقرب القوات من مكان اختبائهم أطلقوا النيران صوبهم.

بادلت قوات الأمن الإرهابيين إطلاق النيران، وتمكنت من قتل الإرهابيين محمد سعيد عبد الباسط، حاصل على معهد فني تجارى، ومقيم بمركز الصف في الجيزة، وإيهاب عبد العزيز محمد، طالب بكلية أصول الدين، يقيم بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، بينما تمكن آخر من الهرب بالمنطقة الصحراوية، ويجري ملاحقته وضبطه حيًا.

وقال اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إنهم عثروا داخل المنزل على أدوات إعاشة من مياه وأطعمة، بالإضافة إلى طلقات نارية.

نقلت سيارة إسعاف جثثي الإرهابيين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.