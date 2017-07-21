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الأزهر: ندعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية

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مصراوي Masrawy

الأزهر: ندعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية

01:20 م الجمعة 21 يوليو 2017

الأزهر: ندعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية

قوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون ملثمون على سيارة للشرطة بالطريق الدائري "القاهرة- الفيوم" بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مساء أمس الخميس، مما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم الجمعة، رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب، مجددا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد اﻵمنة المستقرة.

ودعا الأزهر، إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لهؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم ودينهم وأوطانهم للشيطان وارتكبوا هذه العمليات الإرهابية الجبانة حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء لرجال الشرطة البواسل ولأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى – عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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