الإفتاء تدين هجوم الفيوم: مرتكبوه آثمون ومفسدون في الأرض

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه ملثمون على سيارة للشرطة بالطريق الدائري القاهرة - الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وأكد مفتى الجمهورية، في بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، أن "هذا الهجوم الإرهابى الغادر لن يزيد الشعب المصرى بكافة طوائفه إلا مزيد من القوة والتلاحم والتماسك مع قوات الجيش والشرطة في مواجهة المخططات الإرهابية الآثمة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان".

وأضاف المفتي أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً، مطالبًا بالقصاص العادل من تلك الأيادى الآثمة التى ترتكب هذه الأفعال الإرهابية الغادرة .

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون فى الأرض فسادًا ، مطالبًا بالتصدى بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيًا المصريين جميعًا للتصدي للإرهاب الأسود واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالي مصر .

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء لأسرة المجند الشهيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتقبل الشهداء من أبطال الجيش والشرطة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.