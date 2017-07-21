إصابة العشرات في مسيرة بيت لحم لـ"نصرة الأقصى"

القاهرة - (مصراوي):

أصيب تسعة مواطنين على الأقل بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة خرجت نصرة للأقصى في المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وانطلقت المسيرة التي دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي من أمام مخيم العزة شمال بيت لحم على الشارع الرئيس القدس الخليل، وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث قمعتها قوات الاحتلال، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكان المشاركون قد أدوا صلاة الجمعة، على الشارع الرئيس القدس الخليل قبالة مخيم العزة، طالب فيها الخطيب من العالم موقفا جادا وحازما تجاه ما يجري من انتهاكات بحق دور العبادة وبخاصة المسجد الاقصى.

وفي وقت لاحق أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنه من بين الجرحى خمسة أصيبوا بعيارات مطاطية في البطن والأطراف، نُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأضافت الجمعية وهناك أربع اصابات بقنابل الصوت والغاز نُقلوا جميعا إلى مستشفى بيت جالا وحالتهم بسيطة، إضافة إلى 29 حالة اختناق.