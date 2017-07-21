قطر تعدل قانونها لمكافحة الإرهاب

(أ ف ب):

أعلنت قطر الخميس تعديل قانونها لمكافحة الارهاب الذي يعد من القضايا الخلافية في الازمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.

وذكرت وكالة الانباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الارهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للافراد والكيانات الارهابية.

وأضافت أن المرسوم تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يقضي المرسوم ب"استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك".

ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود الى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الارهاب ولا الاجراءات التي تؤدي الى اضافة مشتبه به او منظمة إلى اللائحة السوداء.

وتتهم السعودية والبحرين والامارات العربية ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو، الدوحة بتقديم دعم فعلي للاسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الى جانب التقرب من ايران الشيعية الخصم الاكبر للسعودية السنية.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبا تقدمت بها الدول المقاطعة لها من بينها اغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر وتقليص العلاقات مع الجارة ايران.

ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الارهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.