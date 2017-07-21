الصين وروسيا يجريان تدريبات بحرية مشتركة في بحر البلطيق

موسكو - (د ب أ):

بدأت الصين وروسيا تدريبات بحرية مشتركة اليوم الجمعة في ميناء بالتيسك على بحر البلطيق.

ويقع الميناء في جيب كالينينجراد بأقصى غرب روسيا، وهي منطقة منعزلة بين بولندا وليتوانيا العضوين بالاتحاد الاوروبي.

وقال رومان مارتوف، المسؤول بالاسطول الروسي في بحر البلطيق في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للانباء "إنها المرة الاولى في تاريخ العلاقات الروسية الصينية، التي تزور فيها سفن حربية صينية ميناء بالتيسك".

وتسعى روسيا لتوثيق العلاقات مع الصين في الاعوام الثلاث الماضية، فيما تواجه توترات مع الغرب بسبب الصراع في أوكرانيا.

وروسيا والصين من أعضاء منظمة "شنغهاي" للتعاون وهي تكتل عسكري وسياسي واقتصادي أوراسي تشكل عام 2001 .

وفي السنوات الاخيرة، عززت روسيا من نشاطها العسكري في منطقة البلطيق، مما أثار قلقا لدى الجمهوريات السوفيتية السابقةاستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى حلف شمال الاطلسي "ناتو"، وأثار جدلا في السويد وفنلندا بشأن الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أم لا.