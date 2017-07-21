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الزمالك يحصل على توقيع محمد فاروق

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الزمالك يحصل على توقيع محمد فاروق الزمالك يحصل على توقيع محمد فاروق

التحرير

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حصل مسئولو ، على توقيع محمد فاروق، جناح نادي المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد جلسة للاعب مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي الأبيض.

من المقرر أن يحسم الزمالك، صفقة ضم فاروق خلال الفترة الجارية، بعد إبداء اللاعب رغبة فى ارتداء قميص الفريق الأبيض، خلال الموسم القادم، بعد توقيعه على عقود الانضمام للفريق.

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يذكر أن الزمالك يسعي لحسم صفقة صلاح عاشور، لاعب إنبي، يوم الاثنين المقبل بعدما جهز الزمالك شيكات بقيمة 3 ملايين جنيه لإقناع الفريق البترولي بالتخلي عن اللاعب فيما يطلب انبي 3 ونص مليون.

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