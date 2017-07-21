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وكيل «صناعة النواب»: قدمت 22 طلب إحاطة وشاركت في 21 مقترح لمشروع قانون

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وكيل «صناعة النواب»: قدمت 22 طلب إحاطة وشاركت في 21 مقترح لمشروع قانون وكيل «صناعة النواب»: قدمت 22 طلب إحاطة وشاركت في 21 مقترح لمشروع قانون

التحرير

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قدم النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كشف حساب لآدائه خلال دور الانعقاد الثاني، موضحا أنه تقدم بعديد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي تصب في صالح المواطنين.

وأوضح اليوم، الجمعة، أنه استخدم كافة أدواته التشريعية والرقابية، وتقدم بـ 22 طلب إحاطة و 5 أسئلة و3 طلبات مناقشة عامة و 4 بيانات عاجلة إلى جانب مشاركته في 21 اقتراح بمشروع قانون تقدم بها مع عدد من النواب، كلها تمس الشارع المصري.

وقال محيي الدين، إنه ركز في استخدامه لأدواته الرقابية على صالح المواطنين للحفاظ على حقوقهم في ظل قرارات الحماية الاجتماعية التي سوف تتحقق من خلال المتابعة ورقابة المسئولين التنفيذيين بالدولة عن تنفيذها لصالح المواطنين.

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وأضاف أن دور الانعقاد الثاني تطرق لمناقشة كثير من القضايا الهامة، شغلت المواطن المصري، من بينها ارتفاع الأسعار وعدم الرقابة على الأسواق وعدم قدرة على خفض العديد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة لمناقشة حواداث الطرق، وعدم كفاية مياه الري للأراضي الزراعية، والخسائر التي تلاحق شركات قطاع الأعمال.

وأشارى إلى أنهم ناقشوا أيضا، إهدار المال في محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بنها بالقليوبية، وإهدار المال العام بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ومناقشة إغلاق أكثر من 450 مصنعا في مدينة المحلة الكبرى وتشريد العمالة مما أدى إلى زيادة البطالة.

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التحرير

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