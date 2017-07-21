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ريال مدريد يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد

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كشف نادي ريال مدريد عن القميص الثالث الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل 2017- 2018، والذي يتميز بلون الأزرق السماوي.

وأشار الموقع الرسمي للفريق الملكي إلى جمع التصميم الجديد بين الكلاسيكية والبساطة إلى جانب لمحة بسيطة من إبداع المصمم لإضفاء مظهر جمالي على التصميم الجديد.

وتتواجد خطوط أديداس الثلاث الشهيرة على الكتف باللون الأسود، كم يتواجد على القيمص الجديد شعار النادي وشعار شركة أديداس باللون الأبيض وهو نفس لون اسم الراعي "Fly Emirates" إلى جانب شعار كأس العالم للأندية كون ريال مدريد حامل لقب البطولة.

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