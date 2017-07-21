"فتح": اعتقال قياداتنا في القدس لن يرهبنا

القاهرة - (مصراوي):

قالت حركة "فتح" إن اعتقال قياداتها وعناصرها في القدس المحتلة لن يرهبنا أو يجعلنا نقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول اسرائيل فرضها في القدس ومحيط المسجد الاقصى، مؤكدة أن الحل يكمن بإزالة نقاط التفتيش الالكترونية وكافة الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والسماح للفلسطينيين الدخول الى اماكن عبادتهم ومدينتهم بسلام ودون قيود.

وأكدت الحركة رفضها المطلق للإجراءات والقيود الإسرائيلية التي فرضتها مؤخرا، وان القبضة الامنية ستفشل حتما امام صمود وعظمة اهلنا وشعبنا في كل مكان وخاصة المقدسيين في العاصمة الابدية القدس، بحسب ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وشددت الحركة على ان قيادة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" ولجان الاقاليم في الوطن والخارج هم في حالة انعقاد وعمل بشكل دائم دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وفجر اليوم، شنت أجهزة أمن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات مقدسية اعتبارية من أبرزها القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر.

وشملت الاعتقالات كذلك أمين سر حركة فتح اقليم القدس عدنان غيث، ورئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، وهاني غيث، وموسى العباسي، وعاهد الرشق، وأبو علي عجاج، وزهير الزعانين، وناصر الهدمي، وتم اقتيادهم الى مراكز تحقيق واعتقال في القدس المحتلة.

وكان أدى مئات المواطنين صلاة فجر الجمعة، أمام منطقة باب الأسباط استمرارا للاحتجاج على تركيب الاحتلال بواباتٍ الكترونية أمام بوابات ومداخل المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في مدينة القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع إعلان النفير العام الفلسطيني رفضا للبوابات الإلكترونية في مداخل المسجد الأقصى المبارك.