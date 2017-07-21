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"مصرللطيران": تأكدنا من عدم وجود أي تهديد على رحلة أثينا

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مصراوي Masrawy

"مصرللطيران": تأكدنا من عدم وجود أي تهديد على رحلة أثينا

12:25 م الجمعة 21 يوليو 2017

مصرللطيران

كتب- طه عبيد:

قالت مصدر مسؤل بشركة "مصرللطيران"، إن الرسالة التي عُثر عليها في الطائرة المتجهة إلى أثينا "غير مفهومة"، لافتة إلى أنها تأكدت من عدم وجود أي تهديد على الرحلة.

وعثر طاقم الضيافة بالطائرة، على ورقة ملصقة بأحد المقاعد تشكل تهديدًا أمنياً، وتم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ، وقام خبراء المفرقعات بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات والتأكد من سلبية البلاغ -حسبما أكدت مصادر أمنية بالمطار في وقت سابق اليوم.

وقال المسؤول، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه أثناء تعقيم الرحلة رقم "ms747"، من طراز البوينج B737/800، المتجهة إلى أثينا، وعلى متنها ١٠٨ ركاب، كإجراء طبيعي قبل صعود الركاب قبل الإقلاع، عثر على الورقة.

وأضاف المسؤول، أن الشركة قامت كإجراء احترازي إضافي ومن منطلق السلامة والأمن تمت مراجعة الإجراءات الأمنية على الطائرة، والتأكد من عدم وجود أي تهديد.

واحتوت الورقة على عدة كلمات باللغة الإنجليزية، وترجمتها بالعربية: "مطلوب حيا أو ميتًا".
وبعد تأخير ساعتين، أقلعت الطائرة من المطار، وألغى 6 ركاب سفرهم بسبب "التشاؤم من الرحلة".

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