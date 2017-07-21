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مدّ فترة تحديث البيانات لحاجزي الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي حتى 31 يوليو ​

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مصراوي Masrawy

مدّ فترة تحديث البيانات لحاجزي الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي حتى 31 يوليو ​

12:15 م الجمعة 21 يوليه 2017

مدّ فترة تحديث البيانات لحاجزي الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي حتى 31 يوليو ​

كتبت- ندى الخولي:

وافقت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، على مدّ فترة تحديث البيانات حتى 31 يوليو الجاري، وذلك للحاجزين بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء – بدء التسليم خلال عام)، والمُنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت عبدالحميد في بيان صحفي، أنه تم تغيير بعض بياناتهم مثل "محل الإقامة – جهة العمل – دخل الزوج والزوجة – أرقام التليفونات – الحالة الاجتماعية – غيرها" السابق تسجيلها باستمارة الحجز المُقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز وحتى 31 يوليو.

وأكدت عبدالحميد، أنه يمكنهم تقديم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقاً بها صورة بطاقة الرقم القومي للمُتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المُتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد على فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – جيزة)، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكدت عبدالحميد، أنه يتم الالتزام بالشروط العامة، وشروط الحجز، والضوابط الواردة بكراسة شروط الحجز التي تم التقدم للحجز بموجبها، موضحة أنه سيتم استبعاد أية طلبات يتم إرسالها، وغير مرفق بها المستندات أو الأوراق الدالة، والتي تثبت تغيير البيانات السابق تسجيلها، كما سيتم استبعاد أية طلبات من الحاجزين غير المنطبق عليهم الشروط.

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