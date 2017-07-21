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الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط الأقصى

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مصراوي Masrawy

الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط الأقصى

12:16 م الجمعة 21 يوليو 2017

الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط الأقصى

الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط الأقصى

القاهرة – (مصراوي):
أدى عشرات الآلاف من مختلف المناطق الفلسطينية، صلاة الجمعة، في الشوارع المحاذية للأقصى وأمام بواباته، بعد أن منعتتهم قوات الاحتلال من الدخول للأقصى إلا عن طريق البوابات الإلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

اعتدت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين في شارع صلاح الدين، وأطلقت عليهم وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واستخدمت وحدات الخيالة لمنع وصولهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بعد أن أغلقت كل الطرق المؤدية إليها وأعلنت البلدة القديمة منطقة عسكرية مغلقة.

وكذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا بين القدس ورام الله، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين.

وقال موقع "عرب 48" الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تمنع طواقم الهلال الأحمر من الوصول لمنطقة باب الأسباط ومحيطها لمعالجة المصابين.، وأنه تم تبليغ الهلال الأحمر بهذا القرار من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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مصراوي Masrawy

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