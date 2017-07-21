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حزب الله يبدأ عملية عسكرية على الحدود اللبنانية السورية

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مصراوي Masrawy

حزب الله يبدأ عملية عسكرية على الحدود اللبنانية السورية

12:11 م الجمعة 21 يوليو 2017

حزب الله يبدأ عملية عسكرية على الحدود اللبنانية السورية

نازحون سوريون على الحدود الشرقية لبلدة عرسال اللبن

(أ ف ب): 

أعلن حزب الله اللبناني الجمعة أن مقاتليه بدأوا عملية عسكرية ضد "مسلحين ارهابيين" عل جانبي الحدود اللبنانية السورية.

وأعلنت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله "بدء العملية العسكرية لتطهير جرود عرسال والقلمون من المسلحين الارهابيين".

وكانت هذه العملية متوقعة منذ اسابيع وتأتي بعدما شهدت مخيمات لنازحين سوريين في بلدة عرسال مداهمات للجيش قام خلالها خمسة انتحاريين بتفجير انفسهم ورمي القنابل، ما تسبب بمقتل طفلة نازحة واصابة سبعة عسكريين بجرحى في 30 يونيو الماضي.

وأعلن رئيس اللبنانية سعد الحريري، الثلاثاء، أن الجيش يخطط للقيام "بعملية مدروسة" في جرود البلدة.

ولم تصدر اي معلومات رسمية بشأن مشاركة الجيش اللبنالني في هذه العملية.

واعلنت الوكالة الوطنية للاعلام أن مقاتلي حزب الله اطلقوا عملية في جرود عرسال.

ولبلدة عرسال في شرق لبنان حدود طويلة ومتداخلة مع سوريا غير مرسمة بوضوح يتخللها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتي الحدود.

وتؤوي البلدة اكثر من مئة الف نازح سوري يتوزعون على عشرات المخيمات في البلدة وجرودها.

هذا المحتوى من

AFP

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