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ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" بالحوامدية.. الثأر وراء الجريمة

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مصراوي Masrawy

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" بالحوامدية.. الثأر وراء الجريمة

12:17 م الجمعة 21 يوليو 2017

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بإطلاق النار على سائق توك توك بمركز الحوامدية.

وكشفت تحريات العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن سبب الجريمة خصومة ثأرية بين عائلتي "سبع" و"أبو بصار" بكفر زهران، تعود إلى العام الماضي إبان موسم حصاد البلح، راح ضحيتها شاب من الأولى.

وأضافت تحريات المقدم مجدي موسى، وكيل فرقة مباحث الجنوب، أن أحد أفراد عائلة "سبع" خطط للثأر من مقتل أحد أفراد عائلته، واستقل دراجة نارية رفقة آخر، وأطلق النار على سائق توك توك من العائلة الأخرى، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن الرائد باسم غراب، رئيس مباحث الحوامدية، من ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة طبنجة حلوان، وأقر بارتكاب الواقعة وصحة تحريات المباحث.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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