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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة

12:10 م الجمعة 21 يوليو 2017

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة

كتب - علاء عمران:

بعث اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، بمناسبة الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي:- بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لثورة يوليو أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني وأن يُعيدها المولى عز وجل على سيادتكم أعواماً عديدة ومصر في رفعة وازدهار.

يأتي الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة تخليداً لذكرى النضال الوطني عندما وقف الجيش المصري مجدداً العهد على حماية الوطن وصون مقدراته ومن خلفه شعب عظيم في ملحمة فريدة مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ العالم الحديث ومنطلقاً لإعلاء قيم الوطنية ومبادئ العدالة الاجتماعية وحق الشعب في تقرير مصيره.

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير.

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