البعض يكتفي بدبلة ومحبس.. تعرف على أسعار الشبكة في مصر بالصور

كتبت-هدير غيث:

تصوير - إسلام فاروق

يواجه المقبلون على الزواج مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الذهب، والذي بدوره تأثر بالارتفاع في سعر الدولار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر. فالبعض قد يكتفي بدبلة ومحبس، والبعض الآخر قد يشتري شبكة يصل سعرها إلى أكثر من 25 ألف جنيه حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

رصد "مصراوي" أشكال وأسعار الذهب في منطقة ميدان الجامع في مصر الجديدة، حيث أوضح "وجيه جرجس"، صاحب أحد محلات الذهب، أن متوسط سعر الشبكة السائد يتراوح من 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه بعد ارتفاع أسعار الذهب. وأكد "جرجس" أن الطبقات الأعلى مادياً هي التي تتجاوز هذا السعر بكثير، وأن أغلب من يشترون الذهب من أجل الخطوبة أو الزواج، وقليل جداً من يشترونه بهذه الأسعار للزينة أو الاقتناء.

وذكر "جرجس" أن الكثير من الفتيات تكتفي بالدبلة والمحبس نظراً للارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب. كما تقوم نسبة كبيرة بشراء الشبكة وارتدائها في محلات الذهب، وذلك توفيراً لنفقات تجهيز حفل خطوبة.

من جهة أخرى، قال "مجدي لويس"، صاحب أحد محلات الذهب، أن متوسط سعر الدبلة والمحبس معاً يتراوح من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وأن أغلب البيع من جرام 18، ويرجع ذلك إلى ذوق بعض الفتيات.

كما ذكر "لويس" أن عيار 24 غير متواجد في المحلات، لأنه لا يوجد عليه إقبال من المشترين، وأن الفرق بينه وبين جرام 18 هي 100 جنيه في الجرام الواحد، لذلك يفضل الكثير شراء عيار 18 عن عيار 24.

وأضاف "لويس" أن الجرام الإيطالي يتراوح سعره من 730 إلى 800 جنيه، وأسعار الكوليهات "السلاسل" تتراوح أسعارها حسب وزنها "عدد الجرامات"، فالوزن الخفيف يصل سعره بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، والوزن الثقيل من 10 إلى 25 ألف جنيه.

وقال "لويس" أن أغلب من يقومون بشراء "الغوايش" هم من الطبقة الشعبية.