ضبط لصين سرقا 300 كيلو نحاس من محول كهربائي في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ضبطت وحدة مباحث مدينة المنيا الجديدة، اليوم الجمعة، لصي أسلاك كهربائية، بعد نجاحهما في سرقة مكونات محول كهربائي لبيعها خردة نحاس ومعدن.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس وحدة البحث الجنائي لقسم شرطة المنيا الجديدة، بضبط "ج.ع.ع"، 41 سنة تاجر خردة، و"نصر.ع.ع"، 27 سنة عامل، لسرقتهما كميات من النحاس والأسلاك الكهربائية من محول كهربائي بمحجر يملكه ناظر مدرسة، سبق تحرير محضر بسرقته.

وبمواجهة المتهمين بنتائج التحريات ودلائل تورطهما في الواقعة، أقر المتهمين بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، التي قاما بإخفائها في مسكن المتهم الأول، وهي عبارة عن "300 كيلو نحاس، أسلاك، وصفائح".

حُرر المحضر رقم 2464 لسنة 2017 جنح قسم شرطة المنيا الجديدة بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق، رفقة المضبوطات بعد تحريزها.