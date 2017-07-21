"الروتين" يحرم معلمي المنيا من مكافأة الامتحانات.. ومسؤول: أمر طبيعي

المنيا ــ ريمون الراوي:

اشتكى عشرات المعلمين في 5 مراكز بالمنيا، من تأخر صرف مكافأة الامتحانات التي تصرف لآلاف العاملين بالتربية والتعليم في المحافظة في الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي، بسبب أخطاء إدارية وتعقيدات روتينية. بينما صُرفت المكافأة للعاملين بإدارتي المنيا وديرمواس التعليميتين، قبل منتصف يونيو الماضي.

وقال "ن.م.ع"، أخصائي مكتبات، و"م.ع.أ"، معلم لغة إنجليزية، واللذين طلبا الرمز لأسميهما بالأحرف لدواعي وظيفية، إن الضيق سيطر على جموع المعلمين بباقي إدارات المنيا، لأنه لم يكن في حسبانهم تأخير صرف المكافأة لنهاية شهر يوليو، وهو تأخير مبالغ فيه، فالمعروف أن أغلب العاملين بالتعليم تكون لديهم التزامات مالية مرتبطة بموعد صرف مكافأة الامتحانات وتأخيرها يترتب عليه مشكلات.

وأضاف "أ.ث.م"، أخصائي نفسي، أن صرف المكافأة لإدارتين دون باقي إدارات مراكز المنيا التسع، هو تمميز واضح، وتساءل: "لماذا نحتاج لاعتمادات في الإدارات ونقل أموال؟ كان من الأسهل أن ترسل كل إدارة بيانات العاملين وأرقام حساباتهم التي تصرف عليها المرتبات، ويجري تحويلها بشكل مركزي من الوزارة، بدلًا من تفضيل إدارة على أخرى".

من جانبه أكد محسن التوني، مدير إدارة ملوي التعليمية، أن تأخير صرف مكافأة الامتحانات أمر طبيعي بسبب ضخامة مبالغ الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المكافأة للعاملين بباقي إدارات محافظة المنيا، مدللًا على ذلك بأن إدارة ملوي وحدها يلزمها مبلغ 70 مليون جنيه لصرفها للعاملين بالإدارة والمدارس التابعة لها.

وأضاف "التوني" أن الأمر لا يحمل تمييزًا مقصودًا، وأن صرف المديرية لإدارة المنيا قبل باقي الإدارات جاء بناء علي فائض ميزانية عام 2017، التي لم تكف إلا لصرف المكافأة للعاملين بإدارة المنيا التعليمية وإدارة مركز ديرمواس معها، لأن الأخيرة إدارة صغيرة تحتاج مبلغًا محدودًا.

وأشار "التوني" إلى أن المبالغ اللازمة لصرف المكافأة وصلت قبل أيام، إلا أن إجراءات الصرف تبدأ عقب صرف مرتبات الموظفين والمعلمين، يوم غد السبت.

وأوضح مصدر بـ"تعليم المنيا"، طلب عدم ذكر اسمه، أن صرف المكافأة لإدارتي المنيا وديرمواس قبل باقي إدارات المحافظة جاء بعد سحب مديرية تعليم المنيا لفائض الميزانية من جميع إدارات المحافظة، وبينها إدارة ملوي التي تجمع لديها مبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه، وجرى سحبه الشهر الماضي.