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القوى العاملة: تسجيل 17 ألفا من طالبي العمل.. وتشغيل 5 آلاف خلال مايو الماضي

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تسجيل 17 ألفا من طالبي العمل.. وتشغيل 5 آلاف خلال مايو الماضي

11:50 ص الجمعة 21 يوليو 2017

القوى العاملة: تسجيل 17 ألفا من طالبي العمل.. وتشغيل 5 آلاف خلال مايو الماضي

كتبت- نورا ممدوح:

أفاد تقرير رسمي أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، تمكنت من تشغيل 5722 عاملا وعاملة، وتسجيل 17 ألفا و700 من طالبي العمل على مستوى المحافظة، وبلغت جملة فرص العمل بالخارج 5219، منها 3937 تعاقدات شخصية، و1282 من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج ومراجعة عقود العمل.

وذكر التقرير أن المديرية خلال مايو الماضي قامت باستخراج 2851 ترخيص مزاولة حرفة، وقياس مستوى مهارة 3126 عاملا.

وقالت نجوي إبراهيم وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إن إجمالي الشكاوى الفردية المقدمة خلال فترة التقرير بلغت 575 شكوى تم تسوية 102 وديًا، وإحالة 134 للمحاكم العمالية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، وتم إخطار التفتيش بـ 9 شكاوى، ومثلهم إلى الجهات الأخرى، وحفظ 55 شكوى، ولازالت 266 شكوى تحت البحث.

وفي مجال رعاية القوى العاملة، أوضحت إبراهيم، أن المديرية بحثت 251 شكوى عمالية وتسوية 220 منها، والتفتيش الدوري النهاري على 1104 منشأة، وحملات على 88 منشأة يعمل بها 15 عاملا فأكثر، وحملات ليلية على 447 منشأة، وأسفرت عن تحرير 924 محضرا بمخالفة قانونية.

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