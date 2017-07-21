"التنسيق": غلق باب تسجيل طلاب المرحلة الأولى في السابعة مساءً

كتب- محمد قاسم:

قال مكتب التنسيق، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للثانوية العامة ستنتهي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وفتحت معامل الحاسب الآلي بجامعات القاهرة وعين وشمس وحلوان، أبوابها لليوم الخامس والأخير، أمام الطلاب، فيما تواجد المشرفون مع الطلاب لمساعدتهم في إجراءات تسجيل الرغبات.

وسجل 105 ألف طالب وطالبة رغباتهم منذ فتح باب التقدم للمرحلة من أصل 109 ألف و6 طلاب حددتهم الوزارة للمرحلة الأولى -حسبما أكد وزير التعليم العالي.

وطالب وزير التعليم العالي، الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وتحري الدقة في اختيارها واستكمالها بشكل جيد، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للمرحلة الأولى غدًا الجمعة الساعة 7 مساءً.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الاثنين الماضي، بإجمالي 109 ألف و6 طلاب، واستمرت 5 أيام.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.