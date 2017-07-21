أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"التنسيق": غلق باب تسجيل طلاب المرحلة الأولى في السابعة مساءً

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التنسيق": غلق باب تسجيل طلاب المرحلة الأولى في السابعة مساءً

11:35 ص الجمعة 21 يوليو 2017

تنسيق الجامعات

كتب- محمد قاسم:

قال مكتب التنسيق، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للثانوية العامة ستنتهي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء، داعيًا الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وفتحت معامل الحاسب الآلي بجامعات القاهرة وعين وشمس وحلوان، أبوابها لليوم الخامس والأخير، أمام الطلاب، فيما تواجد المشرفون مع الطلاب لمساعدتهم في إجراءات تسجيل الرغبات.

وسجل 105 ألف طالب وطالبة رغباتهم منذ فتح باب التقدم للمرحلة من أصل 109 ألف و6 طلاب حددتهم الوزارة للمرحلة الأولى -حسبما أكد وزير التعليم العالي.

وطالب وزير التعليم العالي، الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وتحري الدقة في اختيارها واستكمالها بشكل جيد، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للمرحلة الأولى غدًا الجمعة الساعة 7 مساءً.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الاثنين الماضي، بإجمالي 109 ألف و6 طلاب، واستمرت 5 أيام.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التنسيق" يوجه نصيحتين للطلاب قبل ساعات من غلق موعد تسجيل الرغبات

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق.. ويؤكد: 105 ألف طالب سجلوا

    أخبار

  • التنسيق: غدًا غلق باب التسجيل.. وإعلان النتائج بعد 72 ساعة

    أخبار

  • 103 طالبًا سجلوا رغباتهم بمعامل بحوث وإحصاء القاهرة حتى الآن

    أخبار

إعلان

36e4d54e86.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات