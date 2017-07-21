الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على سيارة للشرطة بالفيوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون ملثمون على سيارة للشرطة بالطريق الدائري القاهرة / الفيوم بدائرة قسم شرطة ثاني الفيوم، مساء أمس الخميس، وأدى إلى استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم الجمعة، رفضه كل أشكال العنف والإرهاب، مجددا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد اﻵمنة المستقرة، داعيا إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لهؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم ودينهم وأوطانهم للشيطان وارتكبوا هذه العمليات الإرهابية الجبانة، حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

شاهد أيضا

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء لرجال الشرطة البواسل ولأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.