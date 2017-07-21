كلوب: كوتينيو ليس للبيع.. وتغيير موعد كأس الأمم الأفريقية رائع

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن صانع ألعاب الفريق الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، ليس للبيع، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام البريطانية.

ويعد الدولي البرازيلي كوتينيو صاحب الـ25 عامًا، هدفًا للإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، وذلك بعد قرب رحيل نجم البلوجرانا نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال يورجن كلوب: "الحفاظ على نفس المجموعة أمر مهم، فيليب كوتينيو ليس للبيع، وموقفنا لم يتغير ولن يتغير حول الحفاظ عليه، أنا لست مندهشًا من تلك الأندية التي تهتم بالتوقيع مع لاعبينا، ولكننا لسنا ناديًا يبيع لاعبيه، يجب أن نبقى مع بعض للخطوة القادمة".

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كما أبدى كلوب سعادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بتعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية، قائلآ: "تغير موعد أمم افريقيا خبر رائع، فعندما وقعنا مع محمد صلاح كنت أقول يا ألهي سنخسر صلاح وماني بنفس الوقت ولكن الان لن نخسرهم".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرار تعديل موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية لتقام خلال شهري يونيو ويوليو، بدلًا من يناير وفبراير، وذلك للمساهمة في حل أزمات اللاعبين المحترفين مع أنديتهم في أوروبا إلى جانب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبًا بدلًا من 16، وذلك خلال ندوة تطوير الكرة الإفريقية في المغرب على مدار ثلاثة أيام 17 و18 و19 يوليو الجاري.