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جوارديولا: نحتاج ضم مدافعين.. ولا أحب العمل مع لاعبين لا يودون البقاء

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جوارديولا: نحتاج ضم مدافعين.. ولا أحب العمل مع لاعبين لا يودون البقاء جوارديولا: نحتاج ضم مدافعين.. ولا أحب العمل مع لاعبين لا يودون البقاء

التحرير

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفريق يحتاج التدعيم بمدافعين أو ثلاث جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الجمعة، عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (2-0) ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وقال جوارديولا: "نحتاج مدافعين أو ثلاث مدافعين جدد، كما أني لا أحب العمل مع لاعبين لا يودون البقاء، وألكسندر كولاروف أخبرني أنه يريد المغادرة، ونادي روما خيار متوقع، وكولاروف لاعب محبوب جدًا استفدتُ منه كثيرًا الموسم الماضي، هو ساعدني كثيرًا، وأتمنى الحظ الطيب له دائمًا مع عائلته أينما ذهب".

وأشاد جوارديولا بلاعب خط وسط الفريق فرناندينيو، قائلآ: " فرناندينيو لاعب من ن وعية نادرة في كرة القدم، يمكنك طلب منه اللعب بأي مركز في الملعب وهو سيفعَل ذلك، ولكن بطبيعة الحال، هو يبذُل الجهد الكبير ليتقن ذلك المركز، وأنا سعيد جدًا معه".

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كما إنهال المدير الفني الإسباني بلاعبه الشاب فيل فودين صاحب الـ17 عامًا، قائلآ: "لا يوجد لدي تعليق سوى أنكم محظوظون لمشاهدة مباراته الأولى، مستواه يتحدث عنه، هو في مستوى آخر عن اللاعبين في عمره، كما أن لديه الموهبة الكبيرة".

واختتم جوارديولا حديثه: "فودين قد يكمل معنا بالفريق الأول أثناء الموسم؛ لأنه مميز، هو يأتي هُنا بعمر الـ17 ويفعل ما يفعله أمام بوجبا وهيريرا  وكاريك هذا رائع، وكان مميز جدًا".

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التحرير

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