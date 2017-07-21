قصة حكم قرر طرد نفسه من المباراة بسبب استفزازات اللاعبين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عاصر عشاق كرة القدم العديد من المباريات التي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا أدت إلى توتر أجواء المباراة من قبل الفريقين لدرجة تصل في بعض الأحيان لتمني الجماهير تغيير الحكم أثناء المباراة.

ففي عام 2005 وتحديدًا في إحدى مباريات دوريات الهواة في إنجلترا التي جمعت بين بيتربورو نورث إند ورويال ميل، شعر حكم المباراة أندي وين بالغضب الشديد من كثر شكاوي اللاعبين من قراراته.

ففي إحدى اللعبات، اعترض حارس نورث إيند ريتشارد ماكجافين بقوة على عدم حصول فريقه على ركلة حرة أثناء بناءهم لهجمة خطيرة، ليفقد حينها حكم المباراة أعصابه بشكل مفاجيء ويلقي بالصافرة على أرض الملعب ويذهب للاحتكاك بحارس المرمى.

وأدرك بعدها حكم المباراة أنه أخطأ في ذلك التصرف الغريب ليشهر البطاة الحمراء في وجه نفسه، ويتم تأجيل المباراة لعدم وجود حكم أخر يحل محله لإكمال المباراة.

وصرح أندي وين عقب المباراة بأنه كان يتوجب عليه من البداية عدم الموافقة على تحكيم تلك المواجهة خاصة أنه كان يعاني من بعض المشاكل الشخصية مع لاعبي الفريقين قبل المباراة بأيام.

شاهد أيضا

وأوضح وين بأنه التصرف الذي أقدم عليه خلال المباراة غير مقبول بالمرة وغير إحترافي، وأنه إذا قام به أي لاعب أخر فسيطرده على الفور، لذا قرر طرد نفسه.

ومن الأمثلة الأخرى التي قام فيها حكم المباراة بطرد نفسه، كانت في مباراة فريق ساوثهامبتون أرمز وهورستبورن تارانت في عام 1998، وتعرض حينها حكم المباراة ميلفين سيلفستر لاستفزازت عديدة خلال تلك المباراة.

وأشار الحكم عقب المباراة وفقًا للصحيفة البريطانية بأنه لم يتمالك أعصابه من استفزازت أحد اللاعبين الذي عمد على دفعه من الخلف في العديد من المرات خلال المباراة، لينهال عليه الحكم باللكمات.

ولكن لحسن الحظ استكملت تلك المباراة بعدما تولى مراقب المباراة الإدارة التحكيمية لها، ولكن لم تنتهي القصة عند ذلك الحد مع سيلفستر، حيث تم تغريمه 20 جنيه إسترليني وإيقافه لمدة 6 أسابيع من قبل اتحاد هامبشير لكرة القدم.

وأعرب حكم المباراة عن استياءه الشديد من ذلك القرار عقب المباراة، مشيرًا إلى أن اللجنة التأديبية في الاتحاد تغاضت عن معرفة الظروف الكاملة للمباراة واتهمته وحده بأنه المخطيء ولم تعاقب اللاعب.