قصة وقوف منتخبات «مونديال 1974» دقيقة حداد في منتصف المباريات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعد مونديال 1974 الذي أقيم في ألمانيا فريدًا من نوعه بسبب الأحداث المختلفة التي شهدتها تلك النسخة من كأس العالم، ففي تلك البطولة بزغ نجم أسطورة الكرة الهولندية يوهان كوريف كما تقدم منتخب هاييتي المتواضع على إيطاليا وصيفة كأس العالم حينها في دور المجموعات قبل أن يقلب الأزوري الطاولة بالفوز في نهاية المباراة بنتيجة 3-1.

كما تأخر إنطلاق المباراة النهائية بين ألمانيا الغربية وهولندا بسبب عدم وجود رايات الضربات الركنية، ولكن تبقى وفاة رئيس الأرجنتين خوان بيرون أثناء تلك البطولة هي الحدث الأبرز خلال المنافسات، حيث تقرر الوقوف دقيقة حداد على وفاته في منتصف 4 مباريات في تلك البطولة وليس قبل إنطلاق المباريات كما هو متعارف عليه.

وكان المونديال يقترب من مراحله الأخيرة عندما توفي رئيس الأرجنتين يوم 1 يوليو من عام 1974، فبعد وفاته بيومين، كانت هناك المباريات الأخيرة للمجموعة الأولى والثانية في مرحلة يمكن اعتبارها نصف نهائي البطولة، حيث يتأهل متصدر كل من المجموعة الأولى والثانية إلى المباراة النهائية.

وشهد يوم 3 يوليو من ذلك العام إقامة 4 مباريات جمعت بين ألمانيا الغربية وبولندا في فترة ما بعد الظهر ومن ثم 3 لقاءات في المساء السويد أمام يوغسلافيا والأرجنتين أمام ألمانيا الشرقية والبرازيل أمام هولندا.

وواجهت ألمانيا الغربية نظيرتها بولندا في فرانكفورت بحثًا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وذلك بعد أن تغلب الفريقين على كل من السويد ويوغسلافيا، وسيتوجه الفائز من تلك المباراة إلى النهائي مباشرة.

شاهد أيضا

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أطلق حكم المباراة صافرته كي يقف لاعبو الفريق 30 ثانية حداد على وفاة رئيس الأرجنتين، وعلى الرغم من غرابة الموقف إلا أنه تكرر من جديد في المباراة الحاسمة الأخرى بين البرازيل وهولندا وأيضًا قبل نهايتها بعشر دقائق، وكذلك الحال في مواجهة يوغسلافيا والسويد ومباراة ألمانيا الشرقية والأرجنتين.

وحتى الأن يبقى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غريبًا بالوقوف دقيقة حداد خلال المباريات، خاصة أن تلك الظاهرة لم تكن جديدة حينها على ملاعب كرة القدم، حيث وقفت جميع الأندية الإنجليزية من قبل دقيقة حداد قبل إنطلاق المباريات بسبب حادثة ميونيخ الشهيرة في عام 1958.

ويبدو أن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو تكريمًا لتواجد خوان بيرون في رئاسة الأرجنتين لمدة 10 سنوات، وهو تفسير غير رسمي ولكنه يبقى التفسير الوحيد لتلك الظاهرة الغريبة التي شهدها مونديال 1974.