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أفضل 3 "جيبات" لهذا الصيف

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مصراوي Masrawy

أفضل 3 "جيبات" لهذا الصيف

11:23 ص الجمعة 21 يوليو 2017

أفضل 3 "جيبات" لهذا الصيف

 كتب - هشام عواض:

تعتبر "الجيبة" قطعة أساسية لا غنى عنها في دولاب ملابس أي امرأة، كونها رمزًا للأنوثة وعنوانًا للرقة.

ويجب على المرأة باقتناء الموديلات الثلاث الأساسية التالية للتمتع بإطلالات مفعمة بالأنوثة في المناسبات المختلفة في الصيف، بحسب مجلة "instyle".

- الجيبة الجينز
تتميز الجيبة الجينز بطابع كاجوال وعملي، كما أنها تمنح الأرداف مظهرًا رشيقًا وجذابًا، فضلًا عن سهولة تنسيقها، حيث أنها تتناغم مع كل الملابس.

- جيبة القلم الرصاص
تمتاز هذه الجيبة بقصة تتماشى مع خطوط الجسم ويصل طولها إلى الركبة، وتعتبر مثالية لإطلالة العمل، بسبب مظهرها الكلاسيكي الأنيق. كما تتناغم هذه الجيبة مع قميص قطني كلاسيكي أو بلوزة حريرية أو بلوزة ذات فيونكة أو بلوزة تزدان بالكرانيش.

- الجيبة الماكسي
تتميز الجيبة الماكسي بقصّة واسعة وفضفاضة ويصل طولها إلى الأرض، وهي تعد حلًا مثاليًا لإخفاء عيوب الساقين، مثل السيلوليت والبقع الزرقاء. ولها طابع صيفي، حيث إنها تتمايل مع نسمات الهواء العليل وتشيع أجواء الرحلات الشاطئية، خاصة إذا تم تنسيقها مع توب قصير كاشف للبطن "Crop Top" وصندل.

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مصراوي Masrawy

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