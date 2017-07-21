رئيس مكتب ميركل يدافع عن إجراءات الحكومة الألمانية ضد تركيا

برلين - (د ب أ):

دافع بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية ضد تركيا، معتبرا تلك الإجراءات "ضرورية للغاية"، وذلك على خلفية تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد اعتقال تركيا عدد من النشطاء في حقوق الإنسان، من بينهم مواطن ألماني.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها بعد غد الأحد: "لدينا واجب حماية تجاه مواطنينا وشركاتنا".

وذكر ألتماير أنه يتعين على تركيا أن تعلم أن الحكومة الألمانية "متوافقة ومتحدة" في سياستها الجديدة تجاه تركيا، مضيفا أن تصرف تركيا غير مقبول.

وأكد ألتماير أن تركيا لن يمكنها تحقيق النجاح إلا بالالتزام بمبادئ دولة القانون.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أعلن أمس الخميس توجه جديد للسياسة الألمانية تجاه تركيا. وعلى خلفية اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين، شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر الخاصة بتركيا. كما أعلن جابريل أن بلاده ستراجع الضمانات الائتمانية التي توفرها دولة ألمانيا للشركات الألمانية التي تجري صفقات تجارية مع تركيا.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، تخطط الحكومة الألمانية أيضا لتجميد صفقات تسليح وشيكة مع تركيا.

ولم يتضمن تقرير الصحيفة المزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن صفقات الأسلحة الألمانية مع تركيا لم تمثل إشكالية بين الأوساط السياسية الألمانية إلى حد كبير بسبب عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.