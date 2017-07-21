تركيا :تحييد 54 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني خلال أسبوع

أنقرة - (د ب ا)

حيدت القوات الأمنية التركية 54 "إرهابيا" من حزب العمال الكردستاني في عملياتها خلال الأسبوع الأخير، في ولايات شرق وجنوب شرقي البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الأركان التركية، تمكنت القوات الأمنية التركية، من تحييد 54 "إرهابيا" بينهم قيادي في الحزب، الذي تصفه الحكومة التركية بأنه منظمة إرهابية ، في ولايات "ماردين" و"شرناق" و"هكاري" و"ديار بكر" و"باتمان" و"أرضروم" و"وان" و"سيعرت"، بين 13 و20 يوليو الجاري.

وأشار البيان إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتدمير أوكار ومغارات كانت تستخدمها "المنظمة الإرهابية" كمخابئ للأسلحة.

ولفت البيان إلى" استشهاد جندي تركي وإصابة 26 آخرين بجروح خلال العمليات المذكورة".

من جهة أخرى، قال البيان أ، القوات الأمنية ضبطت، 5 آلاف و207 أشخاص، أثناء دخولهم البلاد بصورة غير قانونية.

ويكثف الجيش التركي عملياته ضد عناصر الحزب والموالين له جنوب شرقي البلاد وفي شمالي العراق منذ استئناف الحزب عملياته العسكرية في منتصف عام 2015.