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"مطلوب حياً أو ميتًا".. رسالة غامضة على طائرة مصر للطيران إلى أثينا -(صورة)

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مصراوي Masrawy

"مطلوب حياً أو ميتًا".. رسالة غامضة على طائرة للطيران إلى أثينا -(صورة)

10:57 ص الجمعة 21 يوليه 2017

كتب- طه عبيد:

عثر طاقم الطائرة المصرية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى اليونان، صباح الجمعة، على ورقة ملصقة تحمل تهديدًا أعلى أحد المقاعد السياحية قبل صعود الركاب.

واحتوت الورقة على عدة كلمات باللغة الإنجليزية، وترجمتها بالعربية: "مطلوب حيا أو ميتًا".

وتلقت سلطات أمن المطار بلاغًا من طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا رقم 747، من طراز بوينج 737/800، بالعثور على ورقة ملصقة أعلى مقعد رقم 33 تشكل تهديدًا، وذلك قبل صعود ركاب الرحلة.

وأوضحت مصادر أمنية في تصريحات لمصراوي، أن الرحلة كانت قادمة من لندن في الرابعة ونصف من صباح الجمعة، وجُهزت للسفر إلى أثينا إلا أنه تبين العثور على الورقة وجاري تفتيش الطائرة.

وقالت المصادر، إنه تم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ وقامت سلطات الأمن بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وخبراء المفرقعات.

 mesg

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