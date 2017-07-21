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الصور الأولى لموقع انفجار اسطوانة بوتاجاز بحدائق المعادي

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مصراوي Masrawy

الصور الأولى لموقع انفجار اسطوانة بوتاجاز بحدائق المعادي

10:44 ص الجمعة 21 يوليه 2017

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انفجار بحدائق المعادي.. والحماية المدنية تتوجه لموقع الحادث

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انفجار بحدائق المعادي.. والحماية المدنية تتوجه لموقع الحادث

كتب- محمد شعبان:

حصل مصراوي، على الصور الأولى لموقع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم بشارع حسنين دسوقي بحدائق المعادي.

وقال أحد شهود العيان المقيمين في المعادي، إنه استيقظ على صوت الانفجار الهائل الذي هز المنطقة، مؤكدا أن خبراء المفرقعات يمشطون موقع الإنفجار للوقوف على أسبابه "مش عارفين سيارة مفخخة ولا انفجار غاز".

تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم بمنطقة حدائق المعادي، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بشارع حسنين دسوقي في منطقة حدائق المعادي، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

وتم السيطرة على الحريق والذي أسفر عن تهشم واجهة المطعم، دون وقوع أية إصابات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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