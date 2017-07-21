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بالصور ... السيطرة على انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم بحدائق المعادي

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مصراوي Masrawy

بالصور ... السيطرة على انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم بحدائق المعادي

10:36 ص الجمعة 21 يوليه 2017

كتب- علاء عمران :

‏‫تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد المطاعم بمنطقة حدائق المعادي، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل مطعم للبيتزا بشارع حسنين دسوقي في منطقة حدائق المعادي، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

وتم السيطرة على الحريق والذي أسفر عن تهشم واجهة المطعم، دون وقوع أية إصابات ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

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مصراوي Masrawy

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