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التعليم العالي: غلق باب تسجيل الرغبات في السابعة مساء

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التعليم العالي: غلق باب تسجيل الرغبات في السابعة مساء التعليم العالي: غلق باب تسجيل الرغبات في السابعة مساء

التحرير

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قال المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، سيد عطا، إن اليوم الجمعة سينتهي تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأضاف عطا في تصريحات صحفية، أنه سيتم الأخذ في الاعتبار آخر تعديل للرغبات ولن ينظر لأي رغبات سابقة، وذلك نظرًا لأهمية تحديد وترتيب رغبات الطالب بدقة لتعكس رغباته واهتماماته في حدود مجموعه، مشيرًا إلى أن اليوم هو الأخير من أجل إضافة أو حذف أو تعديل وترتيب في الرغبات التي سبق للطالب إدخالها .    

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وأكد ضرورة قيام الطالب باتباع دليل تنسيق الجامعات، ومنها نص طبع استمارة الرغبات التى قام بإدخالها والحصول على إيصال مؤرخ بتاريخ وساعة التقدم، ورقم مرجعي بحيث يمكن الرجوع لبياناته، ويمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته على حاسبه الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. 

كما نصح المشرف على التنسيق، الطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصص معين بغض النظر عن موقعه الجغرافي بأن يقوموا بالتأكد من كتابة جميع الكليات في التخصص، وعدم إهمال أي رغبة، حيث لا يمكن توزيعهم على رغبة لم يقوموا بكتابتها، وذلك للمحافظة على الطاقات الاستيعابية للكليات. 

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التحرير

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