أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استراليا أصيبت بـ"خيبة أمل" بسبب تأجيل اتفاق نقل اللاجئين إلى أمريكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استراليا أصيبت بـ"خيبة أمل" بسبب تأجيل اتفاق نقل اللاجئين إلى أمريكا

10:18 ص الجمعة 21 يوليو 2017

سيدني - (د ب أ):

ذكر وزير استرالي، اليوم الجمعة، أن كانبرا أصيبت بخيبة أمل بسبب تأجيل إعادة توطين مئات اللاجئين المحتجزين في مراكز الهجرة الأسترالية خارج البلاد، في الولايات المتحدة نظرا لان الحصة الخاصة بعدد اللاجئين المفترض أن تستقبلهم أمريكا قد استكملت بالفعل.

وذكر وزير الهجرة بيتر دوتون، اليوم الجمعة، "لقد استكملوا حصة الـ50 ألف، قبل أن ينتهوا من التعامل مع هؤلاء الذين مازالت حالتهم تحت الدراسة، في مانوس وناورو".

وقال للصحفيين في بريسبان: "لقد أصبنا بخيبة الامل نظرا لانهم لم يتمكنوا من الانتقال هذا الشهر، وكان هذا أملي، لكن عام برنامجهم الجديد سوف يبدأ في الاول من تشرين أول/أكتوبر ونعمل مع وزارة الخارجية ووزارة الامن الداخلي لضمان مغادرة الاشخاص في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما قد وافقت العام الماضي على استقبال 1250 لاجئا من مئات من طالبي اللجوء القابعين حاليا في مراكز اعتقال المهاجرين التي تديرها استراليا في جزيرتي ناورو ومانوس الفقيرتين في المحيط الهادي.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد قلص عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة سنويا بواقع النصف، ليصل إلى 50 ألف وهي حصة تم التوصل إليها هذا الشهر.

ويعيش طالبو اللجوء واللاجئون، معظمهم من إيران وأفغانستان وسريلانكا في معسكرات تديرها استراليا منذ حوالي أربع سنوات.

وأدانت منظمة الامم المتحدة وجماعات حقوقية وحتى تحقيق برلماني استرالي ظروف المعيشة في هذه المعسكرات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهدنة السورية: مساع أمريكية لكبح إيران.. وأمل في تسوية نهائية

    أخبار

  • العرب اليوم: داعش يتبنى تفجير رفح واخفاق للقوات العراقية

    أخبار

  • لقاء متوقع بين ترامب وميركل قبل قمة مجموعة العشرين

    أخبار

  • ميركل تنتقد بشدة سياسة ترامب الانعزالية

    أخبار

إعلان

1db3549ef6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"