استراليا أصيبت بـ"خيبة أمل" بسبب تأجيل اتفاق نقل اللاجئين إلى أمريكا

سيدني - (د ب أ):

ذكر وزير استرالي، اليوم الجمعة، أن كانبرا أصيبت بخيبة أمل بسبب تأجيل إعادة توطين مئات اللاجئين المحتجزين في مراكز الهجرة الأسترالية خارج البلاد، في الولايات المتحدة نظرا لان الحصة الخاصة بعدد اللاجئين المفترض أن تستقبلهم أمريكا قد استكملت بالفعل.

وذكر وزير الهجرة بيتر دوتون، اليوم الجمعة، "لقد استكملوا حصة الـ50 ألف، قبل أن ينتهوا من التعامل مع هؤلاء الذين مازالت حالتهم تحت الدراسة، في مانوس وناورو".

وقال للصحفيين في بريسبان: "لقد أصبنا بخيبة الامل نظرا لانهم لم يتمكنوا من الانتقال هذا الشهر، وكان هذا أملي، لكن عام برنامجهم الجديد سوف يبدأ في الاول من تشرين أول/أكتوبر ونعمل مع وزارة الخارجية ووزارة الامن الداخلي لضمان مغادرة الاشخاص في أسرع وقت ممكن".

وكانت إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما قد وافقت العام الماضي على استقبال 1250 لاجئا من مئات من طالبي اللجوء القابعين حاليا في مراكز اعتقال المهاجرين التي تديرها استراليا في جزيرتي ناورو ومانوس الفقيرتين في المحيط الهادي.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قلص عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة سنويا بواقع النصف، ليصل إلى 50 ألف وهي حصة تم التوصل إليها هذا الشهر.

ويعيش طالبو اللجوء واللاجئون، معظمهم من إيران وأفغانستان وسريلانكا في معسكرات تديرها استراليا منذ حوالي أربع سنوات.

وأدانت منظمة الامم المتحدة وجماعات حقوقية وحتى تحقيق برلماني استرالي ظروف المعيشة في هذه المعسكرات.