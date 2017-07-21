اليابان وبريطانيا يحثان الصين على الاضطلاع بدور رئيسي لكبح جماح كوريا الشمالية

طوكيو - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا الصين، اليوم الجمعة، إلى الاضطلاع بدور رئيسي في التعامل مع المخاطر النووية الكورية الشمالية.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع كيشيدا، في طوكيو اليوم: "إننا جميعا بحاجة إلى زيادة الضغوط على بيونجيانج عن طريق الدبلوماسية والعقوبات، ولابد أن يشمل ذلك أن تستخدم الصين نفوذها لإعادة كوريا الشمالية إلى مائدة المفاوضات".

وانتقد جونسون بيونجيانج، ووصف قيام كوريا الشمالية بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات في مطلع الشهر الجاري بأنه عمل "استفزازي مستهتر".

وفيما يتعلق بالشركات اليابانية في بريطانيا، قال كيشيدا إن جونسون تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية التي يحتمل أن تتعرض لها هذه الشركات جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورحب جونسون، الذي وصل طوكيو أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بالاستثمارات اليابانية في بلاده، وقال إنه من الممكن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.