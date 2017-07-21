أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اليابان وبريطانيا يحثان الصين على الاضطلاع بدور رئيسي لكبح جماح كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليابان وبريطانيا يحثان الصين على الاضطلاع بدور رئيسي لكبح جماح

10:03 ص الجمعة 21 يوليو 2017

اليابان وبريطانيا يحثان الصين على الاضطلاع بدور رئيسي لكبح جماح كوريا الشمالية

طوكيو - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا الصين، اليوم الجمعة، إلى الاضطلاع بدور رئيسي في التعامل مع المخاطر النووية الكورية الشمالية.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع كيشيدا، في طوكيو اليوم: "إننا جميعا بحاجة إلى زيادة الضغوط على بيونجيانج عن طريق الدبلوماسية والعقوبات، ولابد أن يشمل ذلك أن تستخدم الصين نفوذها لإعادة كوريا الشمالية إلى مائدة المفاوضات".

وانتقد جونسون بيونجيانج، ووصف قيام كوريا الشمالية بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات في مطلع الشهر الجاري بأنه عمل "استفزازي مستهتر".

وفيما يتعلق بالشركات اليابانية في بريطانيا، قال كيشيدا إن جونسون تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية التي يحتمل أن تتعرض لها هذه الشركات جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورحب جونسون، الذي وصل طوكيو أمس الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بالاستثمارات اليابانية في بلاده، وقال إنه من الممكن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل شخصين وإصابة 55 في انفجار غازي بمطعم صيني

    أخبار

  • الفاو: كوريا الشمالية تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ عام 2001

    أخبار

  • أفغاستان تنتقد عملية "خيبر 4" الباكستانية

    أخبار

  • مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

c9bea6cacd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون