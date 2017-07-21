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إيران تعلن القضاء على مجموعة إرهابية شمال غربي البلاد

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مصراوي Masrawy

إيران تعلن القضاء على مجموعة إرهابية شمال غربي البلاد

09:09 ص الجمعة 21 يوليو 2017

إيران تعلن القضاء على مجموعة إرهابية شمال غربي البلاد

طهران- (دب ا):

أعلنت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية القضاء على مجموعة إرهابية في شمال غربي البلاد وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح وأسير.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الجمعة "أن مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية أصدر بيانا أشار إلى أنه تم القضاء على مجموعة إرهابية تابعة للاستكبار العالمي ووكالات الاستخبارات الأجنبية كانت تتحضر لأعمال إرهابية في المنطقة الحدودية في شمال غربي البلاد".

وقال البيان إن اشتباكات عنيفة مع المجموعة اسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين وإصابة أربعة آخرين بينما تم أسر عنصر آخر، وقد فر باقي أعضاء المجموعة الإرهابية باتجاه الحدود.

وأكد البيان أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل عنصر وإصابة آخر من حرس الثورة .

ولم يحدد البيان متى وقعت هذه الاشتباكات.

يذكر أن إيران شهدت مؤخرا هجمات شنتها جماعات مسلحة كان ـبرزها الهجومين على مبنى مجلس الشوري الإيراني ومرقد الأمام الخوميني في الشهر الماضي واللذين خلفا قتلى وجرحى.

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