محافظ الأقصر يوجه مسئولى الدفاع المدنى بالمرور الدورى على المنشآت السياحية

الأقصر- (أ ش أ):

وجه محمد بدر، محافظ الأقصر، مسئولي الحماية المدنية والدفاع المدني بالمرور الدوري والمستمر علي المنشآت السياحية والفندقية والفنادق العائمة لمتابعة أعمال تأمين هذه المنشآت وحمايتها ضد المخاطر والحرائق مكلفا مدير الحماية المدنية بمراجعة كافة إجراءات الحماية والسلامة والوقاية بهذه المنشآت حرصا علي عدم تعرض مرتاديها للخطر.

جاء ذلك خلال تفقده صباح، اليوم الجمعة، آثار الحريق المحدود الذي نشب بمؤخرة مركب سياحي متوقف عن العمل منذ 4 سنوات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك للإطمئنان على سلامة العمال والتأكد من عدم اصابة اي منهم في الحريق بعدما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر قد تلقى، إخطارا من العقيد محمد عمر، مدي ادارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع حريق محدود بمؤخرة مركب سياحي متوقف عن العمل منذ 4 سنوات، وذلك بإحدى المراسي السياحية بمنطقة العوامية وسط المدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية الى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه، وتبين من التحريات أن المركب السياحي هو "رع 1" متوقف عن العمل منذ عام 2013، وأن الحريق كان بمؤخرة المركب السياحي وذلك لوجود مراتب وبعض الأساسات المخزنة بسبب توقف المركب السياحي، وأن الحريق لم يسفر عن أي اصابات بشرية.