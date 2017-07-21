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إسرائيل تقرر إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن عند الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تقرر إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن عند أبواب المسجد الأقصى

08:50 ص الجمعة 21 يوليه 2017

إسرائيل تقرر إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن عند أبواب المسجد الأقصى

إسرائيل تقرر الإبقاء على البوابات الإليكترونية للأ

 

تل ابيب- (د ب ا):

قررت الشرطة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن تبقى أجهزة الكشف عن المعادن التى تم تركيبها عند الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي ردا على هجوم وقع في باحة المسجد يوم الجمعة الماضى.

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني، أنه تم التوصل إلى هذا القرار بعد مناقشات مطولة أجراها مجلس الوزراء الأمنى المصغر الليلة الماضية أسفرت عن إسناد مسؤولية إزالة أو إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن فى الموقع إلى الشرطة.

وعقب مناقشات مجلس الوزراء الأمني التي جرت عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زيارة رسمية إلى أوروبا، صدر بيان جاء فيه : "إسرائيل ملزمة بالحفاظ على الوضع الراهن على جبل الهيكل وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، اسرائيل ملزمة بحماية سلامة جميع المصلين والزوار على جبل الهيكل ".

وأضافت الصحيفة أن رئيس شرطة منطقة القدس يورام هاليفى، قرر اتخاذ اجراءات أخرى مثل إرسال عدة آلاف آخرين من ضباط الشرطة لحراسة الموقع تحسبا لـ "يوم الغضب" الذى أعلنه الفلسطينيون قبل صلاة الجمعة.

ومن بين الخطوات الأخرى التى تم اتخاذها صباح يوم الجمعة، فرض قيود على دخول البلدة القديمة والحرم القدسي (جبل الهيكل) بالنسبة الى الرجال البالغين من العمر 50 عاما وما فوق. وسيسمح للنساء من جميع الأعمار بالدخول كالمعتاد.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصي توترا منذ مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين في إطلاق نار يوم الجمعة الماضي في باحات المسجد .

وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد الماضي وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات الكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد.

وتسبب هذا الإجراء الإسرائيلي في اندلاع مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.

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