أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34

Google+ Print
«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34 «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف الى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 22 31

نخل 21 33

طابا 22 34

الطور 24 32

مرسى علم 29 37

الغردقة 30 37

شرم الشيخ 29 37

شاهد أيضا

رفح 21 30

كاترين 19 31

سيوة 24 34

المنيا 24 35

الفيوم 25 35

رأس سدر 25 33

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 37

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 39

قنا 27 37

نويبع 27 35

السلوم 21 30
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل