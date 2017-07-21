«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف الى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 22 31

نخل 21 33

طابا 22 34

الطور 24 32

مرسى علم 29 37

الغردقة 30 37

شرم الشيخ 29 37

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رفح 21 30

كاترين 19 31

سيوة 24 34

المنيا 24 35

الفيوم 25 35

رأس سدر 25 33

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 37

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

شلاتين 28 38

حلايب 30 36

الوادى الجديد 25 39

قنا 27 37

نويبع 27 35

السلوم 21 30

