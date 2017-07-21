سعر الدولار اليوم الجمعة 21 يوليو 2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سمر العشري

سعر الدولار اليوم، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار بتحديث لحظي من كافة البنوك العاملة في مصر، سعر الدولارالآن في السوق السوداء، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظه بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الإخيرة أن هناك حالة من التغيرات الطفيفة بالبنوك من حين الي اخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة ، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، سعر الدولار اليوم في مصر ، وما زالت البنوك الخاصة والتي منها “اتش اس بي سي – HSBC”، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المتحد، بنك المشرق، بنك باركليز – مصر، وغيرهم مما يعملون في القطاع المصرفي يقدمون أعلى سعر لشراء الدولار .

سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء:

17.90 أفضل بنك تشتري منه الآن : المصرف المتحد 17.87 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك مصر

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.85 جنية للشراء، 17.95 جنية للبيع.

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads