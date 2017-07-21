حزب الله يبدأ عملية عسكرية "لتطهير جرود عرسال من المسلحين"

بيروت- (د ب أ):

أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية والجيش السوري، صباح اليوم الجمعة، عملية لـ "تطهير جرود عرسال شرق لبنان والقلمون السوري من المسلحين".

وذكرت قناة "المنار "التابعة لـ"حزب الله" أن العملية العسكرية انطلقت صباح الجمعة "لتطهير جرود بلدة عرسال اللبنانية والقلمون السوري من الارهابيين".

وأضافت: "استهدف الجيش السوري ومجاهدو المقاومة الإسلامية بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات ومواقع جبهة النصرة الإرهابية في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود بلدة عرسال اللبنانية".

وتابعت المنار أن "الجيش السوري ومجاهدو المقاومة استهدفوا بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار المسلحين في مرتفعات الضليل وتلتي الكرة والعلم في جرود فليطة في القلمون الغربي".

وأعلنت قيادة العمليات بحسب "المنار" أنه "لا وقت محدد للعملية وهي ستتحدث عن نفسها وستسير وفقا لمراحل تم التخطيط لها".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "حزب الله " يستهدف بالقصف المدفعي والصاروخي تجمعات ونقاط انتشار المسلحين في نقاط وتحصينات ومواقع جبهة النصرة في ضهر الهوى وموقع القنزح ومرتفعات عقاب وادي الخيل وشعبة النحلة في جرود عرسال اللبنانية".