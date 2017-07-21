"التنسيق" يوجه نصيحتين للطلاب قبل ساعات من غلق موعد تسجيل الرغبات

كتب- محمد قاسم:

أعلن مكتب التنسيق، أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للثانوية العامة سوف تنتهى اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء.

وأكدت وزارة التعليم العالي، على أهمية تحديد وترتيب رغبات الطالب بدقة لتعكس رغباته واهتماماته في حدود مجموعه، ونظرا لإمكانية تعديل الرغبات بإضافة أو حذف أو تعديل ترتيب الرغبات التي سبق للطالب إدخالها يؤكد مكتب التنسيق على أن الرغبات التي سيتم أخذها في الاعتبار هي آخر تعديل للرغبات، ولا ينظر إلى أي رغبات سابقة.

وأشارت إلى أن دليل تنسيق الجامعات الموجود على موقع التنسيق على أن تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك، ورقمَا مرجعيا بحيث يمكن الرجوع لبياناته، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

ولفتت إلى أنه يجوز للطالب تعديل رغباته عدة مرات، مؤكدة أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به، وأن نظام الحاسب يحتفظ بجميع المرات التي تقدم بها الطالب، وسيتم توزيع طبقا لآخر مرة قام فيها بتعديل رغباته.

ونصح مكتب التنسيق، الطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصص معين بغض النظر عن موقعه الجغرافي بأن يقوموا بالتأكد من كتابة جميع الكليات في التخصص، وعدم إهمال أي رغبة، حيث لا يمكن توزيعهم على رغبة لم يقوموا بكتابتها، وذلك للمحافظة على الطاقات الاستيعابية للكليات.

كما نصح التنسيق، الطلاب بمراجعة ما كتبوه من رغبات للتأكد من هذا، وأن جميع الكليات في التخصص المرغوب موجودة، ولا يفصل بينها أي تخصص آخر، حيث لا يمكن ترشيح الطالب في رغبة لم يكتبها أو كتبها بعد رغبة أخرى رشح لها.