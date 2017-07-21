من هو "المطيري".. قائد الحرس الملكي السعودي الجديد؟

كتب- علاء المطيري:

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عددًا من الأوامر الملكية، نص أحدها على ترقية الفريق سهيل المطيري إلى رتبة فريق أول وتعيينه رئيسًا للحرس الملكي، خلفًا للفريق أول محمد العوهلي، وفقًا لـ"العربية".

وكان الفريق المطيري يشغل مساعد رئيس الحرس الملكى السعودي للشئون الإدارية، قبل ترقيته للمنصب الحالي، حيث أصبح مسؤولاً عن الحراسة الخاصة بتأمين الملك وولي العهد وولي ولي العهد، بصورة تجعله مرتبطاً إرتباطًا مباشرًا بالملك، حيث يقوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي تقام داخل المملكة لوضع خطط الأمن المشتركة لتوفير الأمن والحماية للملك وجميع من برفقته من المسئولين وكبار الشخصيات.

ونظرًا لأن مهمة الفريق أول سهيل المطيري وثيقة الصلة بتأمين الملك وولي عهده، فقد برزت الكثير من التساؤلات في المملكة العربية السعودية عن الرجل الذي أصبح مؤتمنًا على ملك السعودية وولي عهدها.

هو سهيل بن صقر بن مريشد الرحيمي المطيري، قبل اختياره رئيسًا للحرس الملكي السعودي كان يشغل منصب مساعد رئيس الحرس الملكي السعودي برتبة فريق، وتم أمس ترقيته الى رتبة فريق أول ركن.

تدرج المطيرى فى المناصب داخل الحرس الملكى، ففى عام 2010 تمت ترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وفى يناير عام 2013 تمت ترقيته إلى رتبة الفريق، والخميس، تم ترقيته إلى رتبة فريق أول ليصبح رئيسًا للحرس الملكي.

ونشرت صفحة "شخصيات من قبيلة مطير" على "تويتر" نبأ تولي الفريق أول سهيل المطيري رئاسة الحرس الملكي السعودي. وكتب ابنه صقر بن سهيل على ذات الصفحة: "تم ترقية والدي إلى رتبة فريق أول والحمدلله على ثقة ولاة الأمر وعسى الله يجعلها عونًا له على الطاعة".