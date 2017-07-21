موناكو يرفض العرض الأول من مانشستر سيتي لضم «ميندي»

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أفادت عدة تقارير إنجليزية، الخميس، رفض فريق موناكو الفرنسي، العرض المقدم إليه بشأن مدافعه بنيامين ميندي من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن إدارة السيتي عرضت 44.5 مليون جنيه إسترليني لضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 32 عامًا.

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وأضافت الشبكة الإنجليزية، أن نادي موناكو يرغب في الحصول على 50 مليون إسترليني، مقابل الحصول على كايل ووكر الوافد الجديد للسيتيزنز.

واختتمت أن إدارة الفريق الفرنسي، لا تريد أن تتعجل في بيع اللاعب، بعد أن تخلت عن بيرناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي، وتيمو باكايوكو إلى تشيلسي.