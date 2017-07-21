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"حتى لا تتكرر مأساة البدرشين".. مجند ينقذ زملاءه من الموت في حادث الفيوم

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مصراوي Masrawy

"حتى لا تتكرر مأساة البدرشين".. مجند ينقذ زملاءه من الموت في حادث الفيوم

03:12 ص الجمعة 21 يوليو 2017

عناصر قوات الأمن- أرشيفية

 

الفيوم– حسين فتحى:

استطاع المجند شريف الجارحى حافظ، أن يحمي زملاءه المجندين أثناء عملية استهداف- مساء أمس الخميس- سيارة الشرطة التي كانت تقلهم من قبل عناصر إرهابية بمنطقة الزراعات الواقعة بين مدخل قرية أبوعش طبهار بالفيوم قبل الوصول إلى مدخل مدينة إطسا بالمحافظة.

 

يقول المجند أمام نيابة مركز الفيوم، إنه أثناء وهم فى طريقهم إلى مركز قوات الأمن بعد انتهاء خدمتهم فى تأمين الطريق الدائرى بمنطقة العزب بالفيوم، بطلقات نارية متتالية على السيارة التي كانت تحمل 3 جنود آخرين، ويضيف: "رغم إصابتي فى يدي لكن تمالكت نفسي وأسرعت بالسيارة إلى مستشفى الفيوم العام، كى أتمكن من إنقاذ زملائي حتى لا تتكرر مأساة البدرشين".

وأعلنت مديرية أمن الفيوم، استشهاد المجند عصام صبرى المتولى، المقيم بمركز طلخه بمحافظة الدقهلية، إثر إصابته بطلقة فى منطقة البطن، وإصابة كل من: محمود جمال محمد مقيم بدار السلام بمحافظة سوهاج، وإبراهيم عبد الفتاح محمد، مقيم ببلقاس بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى سائق السيارة الذى يقيم بالجمالية محافظة الدقهلية.

وعاينت نيابة مركز الفيوم، سيارة الشرطة أثناء وجودها بمستشفى الفيوم العام وسؤال المصابين قبل نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وطلبت نيابة المركز من خبراء الأدلة الجنائية جمع الأدلة المتوفرة من مكان الحادث وتحديد خط سير العناصر الأرهابية وتحديد هويتهم.

كما زارالدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم المصابين بمستشفي الفيوم العام فور وقوع الحادث.

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